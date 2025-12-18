A lo largo de 2025, los microbasurales continúan siendo una de las problemáticas ambientales y urbanas más visibles en el Partido de General Pueyrredon. A pesar de los operativos de limpieza, campañas de concientización y denuncias vecinales, la acumulación de residuos sigue multiplicándose no solo en esquinas, terrenos baldíos y zonas periféricas, sino también en zonas céntricas de la ciudad, donde se suman los desechos de personas en situación de calle. Esta problemática sigue afectando la calidad de vida de los vecinos.

En distintos barrios de Mar del Plata y Batán se repiten escenas de residuos domiciliarios, restos de poda, escombros, electrodomésticos en desuso y hasta desechos peligrosos arrojados en espacios públicos. Estos focos de basura no solo generan contaminación visual y malos olores, sino que también representan un riesgo sanitario, al favorecer la proliferación de roedores e insectos.



Frente a este contexto, la Municipalidad deberá cambiar el rumbo en lo que respecta a esta problemática, ya que indudablemente, de la forma en la que se estuvo realizando durante la gestión de Guillermo Montenegro no dio resultado.

Mayor presencia territorial, políticas sostenidas en el tiempo y sanciones para quienes arrojen basura en espacios públicos, son algunos de los puntos sobre los que tendrá que hacer hincapié la gestión de Agustin Neme.

Cabe recordar que la empresa privada que tiene la concesión del servicio de recolección de residuos urbanos y limpieza urbana en el partido de General Pueyrredon es Transportes 9 de Julio S.A. Esta concesión vence en el 2026.

Está medida fue tomada en el 2024 cuando venció el contrato original de 11 años y, el por entonces intendente Guillermo Montenegro apeló a una cláusula para extender el contrato por 2 años. En ese momento, la Comuna informó que, durante el período de prórroga, el servicio se abonaría conforme a los valores vigentes del contrato, respetando los términos y condiciones establecidos en el pliego. La última redeterminación de precios, autorizada en diciembre del 2023 por el Emsur, elevó el monto del contrato a $1.337 millones mensuales, siendo uno de los contratos más altos del país.



Los microbasurales siguen siendo un reflejo de una problemática compleja, donde la solución no depende únicamente de la limpieza urbana, sino de un compromiso colectivo que articule Estado, organizaciones y ciudadanía para transformar hábitos y proteger el ambiente en General Pueyrredon.

