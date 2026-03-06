En el barrio Las Heras la presencia de microbasurales se volvió parte del paisaje cotidiano. Lejos de ser hechos aislados, los vecinos contabilizan alrededor de 50 puntos de acumulación de residuos, con un promedio de uno cada cinco cuadras. Algunos son pequeños focos dispersos; otros, en cambio, llegan a ocupar calles enteras y cortar completamente el tránsito.

La problemática no solo afecta la estética urbana, sino que expone a la comunidad a riesgos sanitarios y sociales que se arrastran desde hace años.

En los microbasurales se encuentran residuos de todo tipo: escombros y restos de construcción; basura domiciliaria como pañales, comida y botellas; restos de poda; cubiertas de vehículos; ropa y calzado; electrodomésticos; muebles y colchones; autopartes; desechos tecnológicos; animales muertos; frutas y verduras; pañales de adultos en grandes cantidades e incluso residuos hospitalarios como jeringas y medicamentos.

Microbasural barrio Las Heras

Estos focos se forman principalmente en terrenos baldíos, calles poco transitadas, veredas junto a paredones o alambrados, ochavas y en inmediaciones de establecimientos educativos.

Según el relevamiento barrial, el 20% de los microbasurales tiene una antigüedad menor a un año; el 50% lleva entre uno y cinco años; y el 30% supera los cinco años de permanencia. Los más antiguos suelen ser también los más grandes, con extensiones que pueden alcanzar entre 50 y 100 metros.

De acuerdo con testimonios vecinales, entre quienes depositan residuos se encuentran algunos habitantes del propio barrio, vecinos de otras zonas, cartoneros y recicladores que descartan lo que no pueden reutilizar, además de talleres mecánicos, gomerías y geriátricos.

En muchos casos, el origen del microbasural está vinculado a restos de poda que no son retirados o escombros acumulados por familias que no pueden afrontar el costo de un contenedor. Con el tiempo, esos primeros desechos funcionan como “llamador” y el punto crece de manera progresiva.

El impacto va más allá de la acumulación de basura. La obstrucción de calles y del arroyo del barrio modifica la circulación diaria de peatones y vehículos, especialmente en zonas cercanas a escuelas. La proliferación de roedores, los malos olores y la quema de residuos agravan la situación ambiental.

Además, personas en situación de vulnerabilidad revisan los desechos en busca de materiales reciclables para vender, exponiéndose a elementos cortantes o contaminantes. Esta realidad profundiza la desigualdad y refuerza una sensación de abandono.

Vecinos señalan que la convivencia naturalizada con la basura termina desmoralizando: “Se instala la idea de que el barrio merece verse así”, sostienen, lo que dificulta la construcción de una cultura de cuidado de los espacios comunes.

Frente a este panorama, distintas instituciones y vecinos impulsaron acciones concretas para revertir la situación. Entre ellas, jornadas de limpieza en torno a la Escuela 74 y el jardín “Paka Paka”, con participación de familias, la sociedad de fomento y el CAPS Las Heras.

También se colocaron carteles de concientización y homenajes en esquinas emblemáticas, se realizaron reuniones de redes comunitarias con instituciones como ANSES, Almacenes Culturales y el Espacio Unzué, y la Escuela Primaria N° 7 comenzó a trabajar en talleres de reciclado con alumnos y padres.

Uno de los hitos fue la apertura de la calle Goñi, entre Génova y Sicilia: más de 50 vecinos participaron en la limpieza y acopio de residuos. Posteriormente, el municipio intervino con engranzado, iluminación y forestación. La jornada incluyó un festival y la realización de un mural concientizador. Esta articulación permitió reabrir una vía clave de circulación hacia la Escuela Primaria N° 7 y mejorar la calidad de vida de quienes residen en la zona.

Goñi entre Génova y Sicilia

La intervención municipal en la apertura de la calle Goñi marcó un antecedente positivo. Además, se realizan limpiezas periódicas en algunos puntos críticos. Según vecinos, cuando se implementaron multas, especialmente a vehículos provenientes de otros barrios, se observó una reducción en el tamaño y la cantidad de microbasurales.

Sin embargo, la magnitud del problema evidencia que las acciones deben sostenerse en el tiempo y complementarse con políticas de control, educación ambiental y alternativas accesibles para la disposición de residuos voluminosos.

Los microbasurales en Las Heras representan un problema ambiental, social y cultural. La experiencia demuestra que la organización comunitaria logra resultados concretos, pero también que se necesita un compromiso sostenido del Estado y de la ciudadanía.

Erradicar los microbasurales no es solo una cuestión de limpieza urbana: es recuperar el espacio público, fortalecer el tejido social y reafirmar el derecho de los vecinos a vivir en un entorno digno y saludable.

Mapa con la ubicación de cada microbasural en el barrio Las Heras.

El informe realizado por la Sociedad de Fomento del barrio Las Heras, vuelve a poner en el centro del debate la presencia de los microbasurales en General Pueyrredon, problemática que afecta cada rincón de la ciudad y que no parece encontrar solución por parte del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) a cargo de Daniel Martínez y Cristian Beneito.