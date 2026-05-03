Hace más de una década que las plataformas de streaming son una amenaza para las salas de cine, incluso mucho más de lo que representaron en su momento el VHS o el DVD. Las plataformas otorgaron una sensación de saciedad audiovisual que fue alejando de los cines a mucho público, agotando las posibilidades de varios géneros en la pantalla grande: policiales, dramas, comedias, comedias románticas y el cine de autor sobreviven hoy casi exclusivamente en los dispositivos hogareños, mientras la salida al cine parece quedar reservada a películas evento o grandes producciones. A su propia potencia (catálogos amplios, estrenos con estrellas, variedad de géneros), las plataformas contaron con un aliado impensado: la pandemia, que sirvió para convencer de la comodidad de la reclusión hogareña y resignificar el criterio con el que se consume cultura. En tiempos de sobre-estímulo y glorificación de la “experiencia”, sentarse en una sala oscura frente a una película que nos demanda exclusiva atención no parece la mejor “experiencia”. Entonces el cine, como industria, se desangra.

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Con ese espíritu, las salas sobreviven con los tres o cuatro éxitos del año, mientras películas por fuera del radar naufragan con números cada vez más flacos de taquilla. Por eso, el éxito que viene acompañando a Michael, la biografía de Michael Jackson, y recientemente a El diablo viste a la moda 2, representa no solo un soplo de aire fresco para la industria, sino además un gesto que recupera para un sector de la población la magia del ritual de ir al cine. Para ser concretos, desde la pandemia, los sectores de adultos y adultos mayores son los que más dejaron de ir a las salas, lo que termina repercutiendo en qué tipo de propuestas tienen la posibilidad de estreno.

Según un artículo publicado en la web Nofilmschool.com, durante 2025 en Estados Unidos el 67% de personas entre 18 y 29 años habían ido al cine, mientras que solo un 39% de mayores de 65 lo habían hecho. Precisamente, esa porción de espectadores es la que habitualmente consumía películas de presupuesto medio. Pero el problema es global: en España, por ejemplo, observaron esta misma situación y en 2024 se aplicó un programa denominado Cine Sénior, por medio del cual mayores de 65 años podían concurrir al cine los martes abonando una entrada de apenas 2 euros. El resultado fue que ese año concurrieron un 82% más de espectadores en ese rango etario, a la vez que el martes se convirtió en el tercer mejor día de convocatoria en las salas.

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Si bien la merma de espectadores es un tema general y atraviesa a todos los públicos (en Argentina en los primeros tres meses de 2026 se cortaron 900.000 tickets menos que en el mismo período de 2025, según cifras de Ultracine), en ese sentido la taquilla se mueve en ocasiones al vaivén del interés que generan los tanques. Sin embargo con el público adulto la ecuación es diferente, porque ya no se trata de interés en los estrenos, sino básicamente en un cambio en la forma de consumo. Es un público que parece esperar el arribo de las películas a la comodidad de su hogar, y eso puede estar atravesado por varios motivos, que incluyen hasta aspectos sociales que exceden a la industria audiovisual. Un problema mayúsculo para el cine nacional, que tiene en el público adulto / adulto mayor a su espectador potencial. En estos seis años solo Homo Argentum parece haber reunido los elementos suficientes como para recuperar a ese público.

Cuando comenzó el año, se decía que este 2026 era un año clave para la industria, ya que arribarían a las salas muchos tanques de esos que deberían convocar multitudes, algo que no funcionó del todo en 2025. Sin embargo se están dando algunos fenómenos tal vez impensados y que vienen movilizando a esos sectores de la platea que parecían dormidos o imposible de arrastrar a las salas. Uno de esos ejemplos es Michael, el film de Antoine Fuqua que retrata un segmento de la vida de Michael Jackson. La película tuvo un debut monstruoso, con 97 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos y otros 210 millones a nivel global durante su fin de semana de estreno.

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Con estos números, Michael se convirtió entonces en el mejor debut para una película biográfica, pero además en el mejor arranque del año para una película original, que no pertenece a una franquicia. Sin embargo, el dato más alentador es que si bien acercó una audiencia variada, su público estuvo compuesto en un 50% por espectadores mayores a los 35 años, una cifra que recupera la presencia de público adulto.

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Y la tendencia parece sostenerse con el reciente estreno de El diablo viste a la moda 2, que superó los 50 millones de dólares en sus funciones de preestreno en todo el mundo y superando ampliamente los 110 millones en su primer fin de semana. Si bien el éxito de la película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaw estaba descontado, lo cierto es que tenía que revalidar las expectativas. En este contexto, el dato más atractivo es otra vez el regreso de espectadores adultos: según cifras recolectadas por el sitio especializado Deadline.com, del total de espectadores el 36% eran mayores de 45 años y el 22%, de mayores de 55.

Habrá que ver si estos números se mantienen o se trata solo de una operación nostálgica de una generación que va al cine a ver solo aquello que los compromete sentimentalmente: las canciones de Michael Jackson, la secuela de una película de hace dos décadas. Este año el cine para adultos tiene algunas apuestas significativas con la adaptación de La odisea a cargo de Christopher Nolan o la vuelta de Steven Spielberg a la ciencia ficción con Disclosure Day. Que la tendencia continúe y que ir al cine vuelva a ser un ritual para el gran público.

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