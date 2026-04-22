Este jueves en cines de Mar del Plata habrá cuatro novedades, entre ellas la esperada biografía del ícono del pop, Michael: la historia de Michael Jackson. Por otra parte, llegará la secuela terrorífica El bufón 2, el drama político El mago del Kremlin con Paul Dano, Alicia Vikander y Jude Law, y la animación checa La princesa y la flor mágica.

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Michael: la historia de Michael Jackson dirigida por Antoine Fuqua, con Jaafar Jackson, Juliano Krue Valdi, Colman Domingo.

-Un recorrido por la evolución de Michael Jackson, desde sus inicios como el prodigioso líder de los Jackson Five hasta su transformación en una estrella visionaria. La obra analiza cómo su ambición creativa y su búsqueda de la perfección lo llevaron a consagrarse como el mayor icono en la historia de la industria del entretenimiento.

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El bufón 2 dirigida por Colin Krawchuk, con Jessica Ambuehl, Kaitlyn Trentham, Hassen Kacem.

-Durante la noche de Halloween, Max, una maga adolescente, se enfrenta al siniestro Bufón, un asesino sobrenatural. En un duelo de ingenio y supervivencia, Max deberá demostrar que sus habilidades son superiores a los trucos mortales de un enemigo cuya magia oscura es aterradoramente real.

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El mago del Kremlin dirigida por Olivier Assayas, con Paul Dano, Alicia Vikander, Jude Law.

-En la convulsa Rusia de los años 90, el artista Vadim Baranov se convierte en el asesor principal de un ascendente agente del KGB: Vladimir Putin. Desde las sombras del poder, ambos colaboran para moldear el destino de la nueva Rusia, utilizando la manipulación mediática para borrar las fronteras entre la realidad y la ficción.

La princesa y la flor mágica dirigida por Radek Beran y David Lisy.

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-Tras ser rechazado por la orgullosa princesa Carolina, el rey Benjamín se infiltra en su castillo disfrazado de jardinero para conquistarla. A través de la música y las flores, ambos se enamoran, pero deben huir juntos para escapar de los juegos de poder de la corte. En su escape, Benjamín deberá encontrar el momento oportuno para revelar su verdadera identidad.