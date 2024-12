Javier Milei no se tomará vacaciones este verano y pasará sus días en Olivos. Además, definió que los recesos de los ministros deberán ser austeros, con un máximo de 15 días, y les prohibió viajar a destinos como Miami, Punta del Este y Nueva York.

Sin embargo, Brasil y el Caribe están autorizados. Algunos ministros ya tienen sus pasajes, mientras que otros, como Guillermo Francos, aún no lo tienen definido. Los integrantes del Gabinete se podrán tomar descansos luego de Navidad y durante enero.

Además, los funcionarios deberán coordinar fechas para no ausentarse en los mismos períodos y tendrán que dejar equipos que respondan ante cualquier necesidad. También están al tanto de que, si ocurre alguna eventualidad, tendrán que trabajar desde donde se encuentren.

Con estos requisitos, la intención de la Casa Rosada es mantener la austeridad en la gestión y evitar dar mensajes que no representen el esfuerzo que se realizó durante el primer año de gobierno. No buscan que solo se elijan destinos dentro de la Argentina, pero sí ser cuidadosos para no tener comparaciones con el kirchnerismo.

Puede interesarte

Por su parte, Milei no tiene planes para el verano. “Es una máquina de trabajar”, dijeron desde Balcarce 50. Distintas fuentes indicaron que asesores cercanos le recomendaron al mandatario tomarse unos días, pero no lo lograron: “Él trabaja desde las seis de la mañana hasta muy tarde, disfruta del laburo y no puede despegar”.

Y si bien no tendrá vacaciones, el libertario viajará el 20 de enero a Estados Unidos para estar presente en la asunción presidencial de Donald Trump.

El jefe de Estado ya aceptó la invitación, que demuestra la relación personal e ideológica entre ambos mandatarios. Será una de las primeras veces que un presidente asista a la asunción en Washington, ya que por costumbre tienden a ir representantes diplomáticos. Pero, esta vez, Trump eligió saltearse el protocolo.

Fuente: TN