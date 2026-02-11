La música de Mi Amigo Invencible construye desde hace años un universo donde la intimidad y la emoción ocupan un lugar central. En cada presentación en vivo, esa sensibilidad se vuelve experiencia compartida, un encuentro directo entre canciones y público. Las entradas se encuentran a la venta en Boletera.

Ads

“Pienso siempre en esas personas que escuchan las canciones en su intimidad y luego tienen la experiencia de sentirlas en la piel del vivo. De eso se trata nuestro trabajo, compartirlas con la gente en el mismo espacio y tiempo, bajo una misma ducha de canciones”, expresó Mariano Di Cesare, cantante de la banda.

Las composiciones del grupo dialogan de manera natural con el amor, los vínculos y las emociones cotidianas. En un contexto que definen como “cada vez más apático y difícil emocionalmente”, la banda entiende su música como una forma de resistencia sensible. “Es quizá una respuesta a eso y es lo que nos sale naturalmente, no forzamos nada para que suceda. Estamos trabajando en el disco número 10 de la banda y lo que está pasando es que se está escribiendo en base a esa resistencia emocional, nos seduce la idea, estamos ahondando en esas aguas”, añadió Di Cesare.

Ads

Puede interesarte

Esa búsqueda también se refleja en lo que desean provocar en quienes los escuchan por primera vez. “Nos gusta cuando la gente se va contenta a su casa, que la gente se sienta bien, que sienta un poco de paz en su interior, que se saque la rabia en un pogo, que se enamore de sí mismo y de su entorno”, explicó, reafirmando el carácter emocionalmente amplio de los shows.

La posibilidad de tocar frente al mar y en un espacio como BAI BAI representa, para Mi Amigo Invencible, una oportunidad distinta dentro de su recorrido. “Nuestra estructura de gira constante es en shows más grandes y eléctricos. En estas ocasiones aprovechamos para darle más lugar a la interacción con el público, que nos pidan canciones, sabiendo que las versiones que suenen esa noche serán únicas, tatuajes directos al corazón”, detalló.

Ads

En una fecha atravesada simbólicamente por el Día de los Enamorados, la banda sostiene una mirada propia sobre el amor y la celebración. “Los ‘días de’ son excusas para juntarnos y siempre que eso suceda lo celebraremos. Mi Amigo Invencible vive enamorado, es un día normal (siempre especial) en el mundo de nuestras canciones”, concluyó Mariano Di Cesare.