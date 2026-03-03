Familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, alias as "El Mencho," asisten a su funeral. (Foto: Reuters).

El último adiós a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, estuvo marcado por el hermetismo y un inédito despliegue de seguridad. El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue velado y sepultado en Zapopan, Jalisco, bajo custodia militar y con la ruta hacia el cementerio mantenida en secreto hasta último momento.

Ads

El cuerpo, por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, fue entregado a sus familiares y trasladado desde Ciudad de México hasta Guadalajara. El féretro dorado, escoltado por vehículos blindados y fuerzas de seguridad, fue acompañado por un reducido grupo de allegados vestidos de luto.

Puede interesarte

Durante el velatorio, la funeraria permaneció rodeada por militares, guardias nacionales y policías que controlaron el acceso e impidieron la presencia de curiosos. Aun así, llegaron arreglos florales monumentales enviados de forma anónima. En el cementerio, una banda interpretó música norteña antes del entierro en una tumba sencilla, a ras de tierra.

Ads

La muerte de Oseguera, ocurrida el 22 de febrero durante un operativo federal en Jalisco, desató una ola de violencia con ataques coordinados en distintos estados del país. Más de 70 personas murieron en los enfrentamientos posteriores, en uno de los episodios más sangrientos tras la caída de un líder narco en México.

Fuente: TN

Ads