México abatió a “El Mencho” y se desató una ola de violencia en siete estados
Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió este domingo 22 de febrero tras un operativo conjunto del Ejército mexicano y agencias de Estados Unidos en Tapalpa, Jalisco
Según informó la Secretaría de la Defensa Nacional, Oseguera resultó herido en un enfrentamiento en Tapalpa, Jalisco, y falleció durante su traslado en helicóptero. En el operativo murieron cuatro integrantes del cártel, dos fueron detenidos y se incautaron armas de uso militar. No hubo bajas oficiales.
Tras confirmarse la muerte del jefe narco, el CJNG desplegó bloqueos con vehículos incendiados en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas. En Guadalajara se reportaron más de 30 puntos de cierre. Puerto Vallarta suspendió vuelos y Estados Unidos y Canadá emitieron alertas a sus ciudadanos.
Oseguera, de 59 años, lideraba el CJNG desde comienzos de la década de 2010. Su muerte abre una disputa interna por el control del grupo y, según analistas, podría generar un aumento de la violencia en el corto plazo.
El CJNG se consolidó bajo su mando como uno de los grupos criminales con mayor presencia territorial en México y fuerte influencia en el tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, especialmente fentanilo y metanfetaminas. La caída de su líder ocurre a menos de cuatro meses del Mundial 2026, con Guadalajara como una de las sedes, lo que agrega presión sobre las autoridades ante el riesgo de nuevos episodios de violencia.
Fuente: Infobae
