Un hombre de 28 años fue aprehendido esta mañana tras ser acusado de cometer un robo en una ferretería del macrocentro. Se encontraba durmiendo junto a otras personas en una casa abandonada ubicada en las inmediaciones.

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El operativo comenzó cuando un transeúnte alertó sobre la presencia de varias personas durmiendo en una vivienda abandonada en 14 de Julio al 1900. Al arribar, agentes de la Patrulla Municipal constataron el estado de abandono del inmueble y localizaron a un masculino en situación de calle durmiendo en su interior.

Tras ser identificado, los efectivos observaron entre sus pertenencias distintos elementos, entre ellos cables pasa corriente y una cadena. En ese contexto, personal de la Comisaría Primera informó sobre un robo ocurrido horas antes en un comercio del rubro ferretería/cerrajería ubicado en San Martín al 3400, donde autores ignorados habían roto una vidriera y sustraído herramientas, aportando además registros fílmicos del hecho.

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A partir de la comparación de las imágenes, se estableció que el aprehendido coincidía con las características del autor, por lo que se dio intervención a la Fiscalía de Flagrancia.

La fiscal interviniente dispuso la aprehensión del sujeto por el delito de robo y ordenó la realización de diligencias de rigor, entre ellas inspección ocular, croquis, toma de testimonios, relevamiento de cámaras y restitución de los elementos sustraídos a su propietario.

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Posteriormente, el damnificado se presentó en la dependencia policial y confirmó el faltante de diversos objetos, entre ellos cables pasa corriente, herramientas, una cadena y una cinta métrica, los cuales coincidían con los hallados en poder del imputado.

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El acusado fue notificado de la formación de la causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y trasladado a la Unidad Penal N°44, quedando a disposición de la Justicia.