Lionel Messi presentó una demanda en un tribunal de Nueva York contra un conjunto de vendedores y organizaciones acusados de comercializar productos falsificados utilizando su marca en internet.

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La acción judicial, impulsada junto a su empresa, apunta contra una red que opera en marketplaces como Temu y Walmart donde se ofrecerían artículos que aparentan ser oficiales pero que en realidad no cuentan con autorización.

“La demanda es contra vendedores individuales acusados de haber ofrecido productos falsificados. Temu no permite publicaciones que infrinjan la propiedad intelectual. Tomamos medidas contra los vendedores que violan nuestras normas y colaboramos con los titulares de derechos para abordar estos problemas,” dijo un portavoz de Temu.

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Según la presentación, los acusados habrían montado múltiples tiendas online bajo distintas identidades para vender productos con el nombre “Messi”, utilizando estrategias digitales para posicionarlos y ampliar su alcance.

El reclamo sostiene que esta práctica genera confusión en los consumidores y afecta tanto la reputación como el valor comercial de la marca del futbolista, además de constituir una infracción a los derechos de propiedad intelectual.

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La causa quedó en manos de un juez federal en Nueva York, quien autorizó mantener bajo reserva la identidad de los demandados hasta que sean formalmente notificados.

En paralelo, los abogados solicitaron medidas urgentes para frenar la actividad: el cierre de cuentas involucradas, el bloqueo de ventas y una compensación económica que podría incluir indemnizaciones elevadas por cada uso indebido de la marca.

El expediente también describe cómo funcionaría esta red: creación constante de perfiles, uso de nombres falsos y transferencia de fondos al exterior para dificultar el rastreo judicial.

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Con esta presentación, Messi busca no solo proteger sus derechos comerciales, sino también evitar que los consumidores sean engañados con productos que no cumplen con los estándares de su marca.