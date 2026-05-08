En una charla íntima y relajada con el conductor Pollo Álvarez, Lionel Messi volvió a dejar frases que rápidamente recorrieron el mundo del fútbol. El capitán de la Selección Argentina habló sobre el futuro de Lionel Scaloni, su relación con Neymar y las selecciones que considera favoritas de cara al Mundial 2026.

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Respecto al entrenador campeón del mundo, Messi remarcó la dificultad que tendrá cualquier sucesor en el banco argentino: “Va a ser difícil también para el que venga. Somos un país que exige y que ante la mínima quiere cambiar todo”. Además, destacó que Scaloni “es el mejor para quedarse todo lo que le dé las ganas”, aunque reconoció que el técnico podría sentirse atraído por nuevos desafíos en el futuro.

El rosarino también mostró su faceta más competitiva al hablar de su personalidad dentro y fuera de la cancha. “Me gusta ganar a todo. Ni a mi hijo en los jueguitos le dejo ganar. No sé perder, pero es lo que me llevó a conseguir todo lo que conseguí”, confesó entre risas.

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Otro de los momentos destacados de la entrevista fue cuando se refirió a Neymar. Messi dejó en claro el cariño que mantiene por el brasileño y expresó su deseo de verlo nuevamente en una Copa del Mundo: “Me encantaría que vaya porque se lo merece. En los Mundiales siempre queremos que estén los mejores”.

Por último, al analizar el panorama internacional rumbo al Mundial 2026, el capitán argentino eligió a varias potencias como principales candidatas. “Hay otros favoritos que llegan mejor”, aseguró antes de mencionar a Francia, España, Brasil y Portugal como selecciones de gran presente y enorme potencial.

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