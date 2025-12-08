Mesas más chicas y precios más altos: cuánto necesita una familia marplatense para pasar las fiestas
Un relevamiento de precios indica que para navidad una familia tipo puede gastar alrededor de 200 mil pesos.
A pocos días del arranque de las fiestas de fin de año, los marplatenses comenzaron a recorrer las calles de la ciudad en búsqueda del mejor precio para armar la mesa navideña en casa.
En este contexto, la Liga de Usuarios, Consumidores y Amas de Casa realizó un relevamiento en distintos comercios sobre la canasta básica para una familia marplatense tipo de cuatro personas.
Marisa Sánchez, presidenta de la entidad, le explicó a El Marplatense que “hemos constatado algunos aumentos en góndola de productos típicos de las fiestas, por ejemplo en pan dulce, confituras y espumantes. Otros artículos se encuentran al mismo precio que en el 2024”.
De modo que "una familia tipo para pasar unas fiestas bien austeras de navidad, 24 y 25 de diciembre, necesita aproximadamente 200 mil pesos. El número se repite para año nuevo", indicó.
Por último, destacó que “esto siempre comprando ofertas y con una mesa bien austera. El porcentaje de incremento varía un 30% y 86%”. Este año algunos tendrán que elegir entre la sidra y el pan dulce para celebrar la navidad y la llegada del 2026.
