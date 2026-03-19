En el marco del Mes del Deportista Marplatense, el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) informó que durante los próximos días se desarrollarán distintas actividades deportivas y recreativas en el Polideportivo Las Heras, el Polideportivo Centenario y el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, destinadas a usuarios activos de estos espacios.

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Una de las propuestas será el pentatlón infantil recreativo en el Polideportivo Las Heras, que se llevará a cabo hoy desde las 17:00. La actividad contará con la participación de chicos que asisten al centro deportivo, organizados en equipos con el objetivo de fomentar la integración.

La jornada comenzará en la pileta y continuará en el gimnasio con distintas pruebas: posta de habilidad y coordinación, marcha atlética, ejercicios gimnásticos y un desafío cooperativo. El equipo que obtenga mayor puntaje será el ganador, aunque también se entregarán reconocimientos por espíritu deportivo, trabajo en equipo y cooperación.

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Por otra parte, a las 18:00 se realizará una clínica de vóley en el Polideportivo Centenario, a cargo del profesor del EMDER y jugador Juan Ignacio Macció. La propuesta incluirá una charla y actividades prácticas como juegos, ejercicios y dinámicas orientadas al aprendizaje y la participación.

La actividad estará dirigida a alumnos que concurren en ese horario al polideportivo, incluyendo grupos de vóley y de acondicionamiento físico, tanto de jóvenes como de adultos. El objetivo es promover el deporte como herramienta de crecimiento personal, esfuerzo y superación.

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Finalmente, el sábado a las 09:00 se llevará a cabo una posta americana en el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, destinada a personas que asisten a pileta libre y a los niveles 2°, 3° y 4° de la escuela de natación.