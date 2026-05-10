El mercado de motovehículos en Argentina registró en abril un total de 81.718 unidades patentadas, lo que representa un crecimiento interanual superior al 52% y una suba del 2,84% respecto a marzo, según el informe difundido por la Cámara de Fabricantes de Motovehículos.

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El desempeño consolida la tendencia positiva del sector durante el segundo trimestre del año. En el acumulado del primer cuatrimestre, los patentamientos superaron las 300.000 unidades, marcando una base sólida para las proyecciones anuales.

Del total registrado en abril, 79.369 unidades correspondieron a producción nacional, lo que representa el 97,13% del mercado, mientras que las motos importadas alcanzaron las 2349 unidades.

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En cuanto a la segmentación por cilindrada, los modelos de entre 101 y 250cc lideraron ampliamente las ventas con 75.390 unidades. Le siguieron las motos de 251 a 500cc (3797 unidades) y las de 501 a 800cc (1418 unidades), confirmando la predominancia de opciones accesibles y funcionales.

Por categoría, el formato CUB Underbone encabezó los patentamientos con 50.036 unidades, seguido por las motos Street (15.165) y ON OFF (12.667). Más atrás se ubicaron los scooters (2718) y los modelos Off Road (388).

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Desde el sector remarcaron que la moto se consolidó como una herramienta clave de movilidad urbana y laboral, especialmente para repartidores, mensajeros y trabajadores independientes, que encuentran en estos vehículos una opción económica y versátil.

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El presidente de CAFAM, Federico Vacas, destacó el crecimiento del sector y afirmó: “El crecimiento interanual del 52% que observamos en abril es el reflejo de una industria que invierte y produce para ofrecer soluciones de movilidad reales”.

En esa línea, agregó que “cuando vemos que se patentaron más de 81.000 motos en abril, no estamos solo viendo números comerciales: estamos viendo familias que encontraron una forma de trabajar, jóvenes que accedieron a su primer empleo y emprendedores que iniciaron sus propios negocios”.