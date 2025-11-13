El grupo MePLIFE Salud continúa su expansión en todo el país y, a tres años de su llegada a Mar del Plata, refuerza su compromiso con la atención médica de calidad, cercana y accesible. Su oficina comercial y administrativa está ubicada en Diagonal Pueyrredón 3350, donde brinda atención personalizada de lunes a viernes, de 09:00 a 15:30.

Con sólida trayectoria en el ámbito de la salud privada y presencia en provincias como Tucumán, Salta, Córdoba y Buenos Aires, MePLIFE apuesta por un modelo de atención diferente. “Estamos en Mar del Plata para estar cerca, con un modelo de atención flexible, empático y moderno”, expresó Juan Stefani, gerente comercial de la firma.

Las oficinas de MePLIFE están ubicadas en Diagonal Pueyrredón 3350.

Los planes de salud están diseñados para adaptarse a las necesidades de cada familia, priorizando el bienestar integral de los afiliados. “Nuestro objetivo es que el socio se sienta tranquilo, cómodo, seguro y acompañado, sabiendo que tiene una cobertura médica presente en el momento que más lo necesita”, destacaron desde la empresa.

En paralelo, MePLIFE lidera un proceso de transformación digital que incluye el desarrollo de una aplicación móvil, canales de atención vía WhatsApp y una experiencia de usuario pensada para acompañar al afiliado a lo largo de su vida, con soluciones ágiles y eficientes.

Para más información, los interesados pueden visitar el sitio web www.meplifesalud.com.ar o seguir las novedades en Instagram a través de la cuenta @meplifesalud.mdq.

