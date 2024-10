La ex presidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía Luis Caputo protagonizaron un duro intercambio en la red social X, que incluyó insultos y reproches mutuos por el manejo de la deuda pública y sus desempeños en el Poder Ejecutivo.

Todo comenzó con un posteo de CFK, cuestionando la reacción del Gobierno ante el avance del fuego en la provincia de Córdoba. “No ejecutaron ni un sólo peso”, señaló. Sin embargo, la ex jefa de Estado incluyó un subtítulo en su texto con el que trazó un paralelismo entre el fuego y el manejo de la deuda pública por parte de la actual presidencia de Javier Milei, con Caputo como ministro de Economía.

“¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con Macri y el FMI?”, dijo. Ese posteo propició la respuesta de Caputo: “Toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos, guiada por el primate que tuviste de ministro de Economía”, lanzó al citar el tweet inicial.

El funcionario, no obstante, subió el tono. “Tenía razón tu marido cuando decía que no sabía nada de economía. Quedate chillando tranquila que es lo máximo que podés hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más…”, lanzó Caputo, que completó su posteo con emojis de banderas argentinas.

Ese mensaje derivó en una airada reacción de Cristina Kirchner. “Como ministro de Macri lo sabía endeudador serial en dólares y muy mentiroso con los números. Ahora, lo de violento y misógino como ministro de Milei, la verdad que no la tenía…Se ve que es contagioso”, respondió la líder del kirchnerismo.

Como Ministro de Macri lo sabía endeudador serial en dólares y muy mentiroso con los números. Ahora, lo de violento y misógino como Ministro de Milei, la verdad que no la tenía… Se ve que es contagioso.



Mirá lo que decía de vos tu jefe actual bobo! https://t.co/kY1Xptmt7W pic.twitter.com/Yp8L0rSpVB — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 23, 2024

Y finallmente adjuntó un video de archivo de Javier Milei, con críticas al actual ministro: “Mirá lo que decía de vos tu jefe actual, bobo!”.

El cruce finalizó con un último mensaje del titular del Palacio de Hacienda, que buscó quedarse con la última palabra. “Jaja, veo que me hace caso, siga chillando nomás!!”, escribió Caputo.