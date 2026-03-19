El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lanzó una fuerte advertencia tras la decisión de Argentina de retirarse del organismo: aseguró que el país “será menos seguro” en términos sanitarios.

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Durante una conferencia, el funcionario remarcó que la salida representa “una pérdida tanto para Argentina como para el resto del mundo”, al considerar que la seguridad sanitaria global depende de la cooperación entre países.

Además, señaló que la relación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) también podría verse afectada, ya que gran parte de las acciones del organismo internacional se articulan a través de esa entidad en la región.

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La decisión del Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, se hizo efectiva esta semana, aunque desde la Organización de las Naciones Unidas aclararon que la desvinculación aún debe ser debatida y votada en una Asamblea General prevista para mayo.

El retiro había sido anticipado en 2025 por diferencias con la gestión del organismo durante la pandemia de COVID-19, y finalmente se formalizó tras cumplirse el plazo de notificación.

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En este contexto, el planteo de la OMS suma presión internacional sobre una medida que abre interrogantes sobre el futuro de la cooperación sanitaria del país y su vínculo con los organismos multilaterales.

