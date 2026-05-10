La faena vacuna volvió a mostrar señales de debilidad y en marzo alcanzó uno de los niveles más bajos de las últimas décadas para ese mes. Según un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, se procesaron 1.029.000 cabezas de ganado, apenas por debajo del mismo período del año pasado.

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Si bien frente a febrero hubo una mejora técnica, explicada por la cantidad de días laborables, el acumulado del primer trimestre dejó un panorama más preocupante: entre enero y marzo se faenaron 2,973 millones de vacunos, un 7,6% menos que en igual período de 2025. Eso representa casi 243 mil animales menos.

Desde el sector explicaron que la caída responde a una combinación de factores que vienen golpeando a la cadena ganadera, entre ellos la sequía de los últimos años, las inundaciones registradas en 2025, la venta anticipada de animales y la reducción del stock de madres. Todo esto impactó en la disponibilidad de hacienda y en la capacidad de recuperación del rodeo.

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El informe también marcó una alerta por la participación de hembras en la faena, que en marzo llegó al 47,8%. Para la entidad, ese nivel se ubica por encima de lo compatible con el sostenimiento del rodeo, lo que podría condicionar la producción futura.

En paralelo, el consumo interno sigue en baja. Durante el primer trimestre, el consumo aparente de carne vacuna cayó un 10% interanual, mientras que el promedio por habitante se ubicó en 47,3 kilos anuales, un 3,7% menos que un año atrás.

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La situación se da en un contexto de fuerte recomposición de precios. Según el informe, el valor del animal en pie alcanzó entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 su nivel relativo más alto en quince años, mientras que algunos cortes al mostrador, como el asado, registraron subas de hasta el 68,9% en el último año.

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