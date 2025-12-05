Una nena de 13 años murió y su hermano de 10 está grave luego de ser atropellados por un conductor borracho que iba a más de 100 kilómetros por hora en la localidad mendocina de Malargüe.

El trágico episodio ocurrió este jueves por la tarde cuando ambos hermanos cruzaban en la esquina de las calles Roca y Llancanelo.

Fue en ese exacto momento, unos minutos después de las 18, que un BMW que iba a gran velocidad los atropelló violentamente.

El impacto contra los menores fue tan violento que los arrastró a ambos menores hasta la altura de la calle Valle Hermoso, aproximadamente 70 metros más adelante.

La chica sufrió graves lesiones y falleció en el lugar, mientras que su hermano fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Malargüe con fracturas expuestas en los miembros.

El cuadro del nene de 10 años es tan grave que fue derivado al Hospital Notti. Allí está internado en terapia intensiva, en estado crítico y con pronóstico reservado.

El conductor, identificado como Letelier González William, fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó que tenía 0,14 gramos de alcohol por litro de sangre.

A pesar de que el hombre de 31 años dio positivo en el control, se trata de una cantidad permitida para manejar en Mendoza.

Las primeras pericias en el lugar indicaron que la frenada del auto sería superior a 100 metros, lo que indica que el auto iría a más de 100 kilómetros por hora.

La Oficina Fiscal de Malargüe quedó a cargo de las actuaciones y de la investigación para determinar las responsabilidades del caso.

La escuela a la que asistía la adolescente de 13 años emitió un conmovedor comunicado en el que pidió oraciones para el nene que sigue internado.

“Hoy toda nuestra comunidad educativa quiere acompañar con profundo cariño a Renzo Piñol, alumno de nuestra escuela, quien se encuentra atravesando un momento de mucha delicadeza en su salud", comenzó el escrito publicado por las autoridades.

El comunicado, difundido por redes sociales, agregó: “Enviamos nuestra fuerza a él y a su familia, deseando que pronto pueda recuperarse. Acompañamos con respeto, afecto y disposición en todo lo que la familia necesite”

En ese mismo sentido, agregó: “Invitamos a quienes deseen hacerlo a dedicar una oración, un pensamiento de apoyo, luz y buena energía para Renzo y sus seres queridos. En estos momentos, cada muestra de afecto suma”.

A su vez, la Dirección de la Escuela N°1-618 General Manuel Savio de Malargüe informó que este viernes estará cerrada por duelo.

Fuente: TN