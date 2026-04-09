La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, salió públicamente a desmentir cualquier tipo de relación con el financista Jeffrey Epstein y aseguró que las versiones que la vinculan son falsas y dañan su reputación.

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En un mensaje difundido desde la Casa Blanca, afirmó que nunca tuvo un vínculo personal con Epstein ni con su entorno, y remarcó que no fue víctima del empresario, condenado por delitos sexuales. Además, sostuvo que las acusaciones forman parte de una serie de rumores que buscan perjudicarla.

Trump también aclaró que, si bien pudo coincidir con Epstein en algunos eventos sociales en el pasado, eso no implica una relación cercana ni de amistad.

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En su declaración, la primera dama fue más allá y pidió que el foco se ponga en las víctimas del caso. En ese sentido, reclamó que el Congreso impulse audiencias públicas para que puedan dar testimonio y que sus historias queden registradas oficialmente.

El pronunciamiento se da en medio de una renovada atención sobre el caso Epstein y las figuras públicas que, de una u otra forma, estuvieron vinculadas a su entorno.

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