La Municipalidad de General Pueyrredon llevó adelante un operativo de puesta en valor en el Parque Primavesi, ubicado en el barrio Playa Grande, a través de las cuadrillas del Ente Municipal de Servicios Urbanos.

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Los trabajos se realizaron de manera conjunta entre las áreas de Espacios Públicos, Higiene Urbana, Poda y Espacios Verdes, con el objetivo de mejorar las condiciones generales del parque y garantizar su adecuado mantenimiento.

En el sector destinado a los juegos infantiles, el personal avanzó con la instalación de hamacas, además de la reparación y pintura de juegos y postas aeróbicas. También se efectuó el hidrolavado de pérgolas y bancos de madera, junto con arreglos en veredas.

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Por otro lado, se realizaron tareas de pintura exterior en los sanitarios y en la garita del placero, así como en tableros de básquet, bancos y pérgolas. A su vez, se retiraron cestos en mal estado y se colocaron diez nuevos recipientes de acero inoxidable.

En relación al mantenimiento del espacio verde, el equipo de Espacios Verdes llevó a cabo el corte de pasto y labores generales de jardinería. En tanto, el área de Poda intervino sobre la masa forestal del parque y las aceras cercanas: se podaron 16 ejemplares, incluyendo el despeje de luminarias, la reducción de altura de cuatro árboles con problemas fitosanitarios y la remoción de ramas dañadas con riesgo de caída.

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Finalmente, el camión almejero de Higiene Urbana realizó la recolección de restos de poda, montículos y residuos dispersos en todo el predio, completando así un operativo integral de limpieza.