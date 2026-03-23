Mejoras integrales en el Parque Primavesi para optimizar su uso y conservación
Las tareas incluyeron arreglos en juegos, mobiliario, sanitarios y espacios verdes, en el marco de un operativo coordinado por distintas áreas municipales.
La Municipalidad de General Pueyrredon llevó adelante un operativo de puesta en valor en el Parque Primavesi, ubicado en el barrio Playa Grande, a través de las cuadrillas del Ente Municipal de Servicios Urbanos.
Los trabajos se realizaron de manera conjunta entre las áreas de Espacios Públicos, Higiene Urbana, Poda y Espacios Verdes, con el objetivo de mejorar las condiciones generales del parque y garantizar su adecuado mantenimiento.
En el sector destinado a los juegos infantiles, el personal avanzó con la instalación de hamacas, además de la reparación y pintura de juegos y postas aeróbicas. También se efectuó el hidrolavado de pérgolas y bancos de madera, junto con arreglos en veredas.
Por otro lado, se realizaron tareas de pintura exterior en los sanitarios y en la garita del placero, así como en tableros de básquet, bancos y pérgolas. A su vez, se retiraron cestos en mal estado y se colocaron diez nuevos recipientes de acero inoxidable.
En relación al mantenimiento del espacio verde, el equipo de Espacios Verdes llevó a cabo el corte de pasto y labores generales de jardinería. En tanto, el área de Poda intervino sobre la masa forestal del parque y las aceras cercanas: se podaron 16 ejemplares, incluyendo el despeje de luminarias, la reducción de altura de cuatro árboles con problemas fitosanitarios y la remoción de ramas dañadas con riesgo de caída.
Finalmente, el camión almejero de Higiene Urbana realizó la recolección de restos de poda, montículos y residuos dispersos en todo el predio, completando así un operativo integral de limpieza.
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