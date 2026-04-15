Una organización narcocriminal con base operativa tanto en la calle como dentro de cárceles fue desarticulada tras un amplio operativo denominado “Coirón”, que incluyó 23 allanamientos en Mar del Plata y en las unidades penitenciarias de Batán. La investigación, a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, con intervención de la UFI Federal local y el Juzgado de Garantías N° 2, permitió detener a 10 personas y desarticular una estructura que llevaba adelante múltiples actividades ilícitas.

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Según se informó, la banda funcionaba con un esquema organizado y roles definidos. Parte de la conducción se realizaba desde el interior de las unidades penitenciarias N° 44 y 50 de Batán, donde internos coordinaban maniobras delictivas mediante comunicaciones telefónicas. En paralelo, en el exterior operaban redes de distribución, venta de estupefacientes y logística, con vínculos familiares y funcionales que garantizaban la continuidad de las operaciones. Además del narcomenudeo, la organización estaba vinculada a robos agravados con armas de fuego, delitos automotores y estafas telefónicas.

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🚔 Megaoperativo “Coirón”: desarticulan en Mar del Plata una organización narco que operaba desde la cárcel y el exterior pic.twitter.com/4IHxfadpxW — El Marplatense.com (@ElmarplatenseOK) April 15, 2026





La investigación demandó un importante despliegue de recursos, incluyendo tareas de inteligencia, vigilancias encubiertas y la intervención de cuatro líneas telefónicas, que derivaron en más de 15.000 horas de escuchas. A partir de este trabajo, se identificaron múltiples domicilios utilizados como puntos de venta y acopio, así como circuitos activos de distribución en distintos barrios de la ciudad.

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En los procedimientos se secuestraron importantes cantidades de droga, entre ellas más de 37 kilos de plantas de marihuana, más de un kilo de marihuana compacta y cocaína fraccionada en más de 400 envoltorios. También se incautaron armas de fuego —revólveres, pistolas, escopetas y carabinas—, muchas de ellas con numeración suprimida, además de municiones de distintos calibres.



El operativo permitió además recuperar motovehículos con pedido de secuestro, un motor adulterado y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de droga, como balanzas de precisión y termoselladoras. A esto se suman teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo, una máquina contadora de billetes y documentación considerada clave para la causa.



Desde el área investigativa destacaron que la organización tenía una capacidad operativa sostenida en el tiempo, con recursos logísticos y armamento significativo, y una coordinación fluida entre el ámbito carcelario y el exterior. La estructura operaba de manera simultánea en distintos sectores de Mar del Plata, lo que evidencia el grado de complejidad del entramado delictivo ahora desarticulado.