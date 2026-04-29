La Prefectura Naval Argentina llevó adelante un operativo contra el narcotráfico que incluyó allanamientos simultáneos en Necochea y Quequén, con un saldo de cuatro personas detenidas y el secuestro de droga, armas y dinero en efectivo.

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Los procedimientos se realizaron este martes por orden del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Necochea, a cargo del juez subrogante Nicolás Lamberti, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737.

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En total se concretaron cinco allanamientos en distintos domicilios, con la participación de personal de la Prefectura de Zona Mar Argentino Norte y de las dependencias de Mar del Plata, Quequén y Bahía Blanca.

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Como resultado, fueron detenidos tres hombres y una mujer, todos mayores de edad. Además, se incautaron más de seis kilos de estupefacientes, tres armas de fuego, una con pedido de secuestro por hurto, más de 200 municiones y una granada de gas lacrimógeno.

Durante los operativos también se secuestraron dispositivos electrónicos, una máquina contadora de billetes, dinero en efectivo, frascos y envoltorios con restos de sustancias, además de otros elementos vinculados a la investigación.

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