Megaoperativo antidroga en Necochea y Quequén: cuatro detenidos y secuestros millonarios
Según se informó, el valor total de lo incautado supera los 120 millones de pesos.
La Prefectura Naval Argentina llevó adelante un operativo contra el narcotráfico que incluyó allanamientos simultáneos en Necochea y Quequén, con un saldo de cuatro personas detenidas y el secuestro de droga, armas y dinero en efectivo.
Los procedimientos se realizaron este martes por orden del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Necochea, a cargo del juez subrogante Nicolás Lamberti, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737.
En total se concretaron cinco allanamientos en distintos domicilios, con la participación de personal de la Prefectura de Zona Mar Argentino Norte y de las dependencias de Mar del Plata, Quequén y Bahía Blanca.
Como resultado, fueron detenidos tres hombres y una mujer, todos mayores de edad. Además, se incautaron más de seis kilos de estupefacientes, tres armas de fuego, una con pedido de secuestro por hurto, más de 200 municiones y una granada de gas lacrimógeno.
Durante los operativos también se secuestraron dispositivos electrónicos, una máquina contadora de billetes, dinero en efectivo, frascos y envoltorios con restos de sustancias, además de otros elementos vinculados a la investigación.
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