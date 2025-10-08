Tras una demora de más de una hora, finalmente el presidente Javier Milei realizó su caravana por la zona comercial de Güemes, en medio de un clima tenso ya que desde temprano se habían acercado tanto seguidores como detractores del Gobierno de La Libertad Avanza. En medio de un caos, Milei tomó un megáfono e insistió con su discurso de “no volver al pasado”.

Sobre un auto, y con las presencias de los candidatos a diputados nacionales Karen Reinhardt y Diego Santilli, más la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de estado habló a la concurrencia y se refirió al “momento bisagra” que significan las elecciones legislativas del próximo domingo 26.

Milei pidió el apoyo para sus candidatos y remarcó que “estamos a mitad de camino”, antes de señalar que de no ganar las elecciones el país regresaría “a la inflación y a la pobreza”. No obstante, el discurso del Presidente se veía interrumpido por los constantes cánticos de la concurrencia.

La caravana de Milei por Mar del Plata fue el cierre de una actividad de campaña, que incluyó la inauguración en el Parque Industrial de la fábrica Lamb Weston, proveedora de productos congelados de papas fritas. “Este es el camino: la inversión privada en negocios rentables, que generan puestos de trabajo genuinos de forma directa y que promueven la actividad en otros eslabones de la economía, integrando una cadena de valor donde estos otros eslabones generan aún más puestos de trabajo genuinos”, había dicho el mandatario.

La presencia del Presidente y sus candidatos por la zona de Güemes, pautada para las 18:00, se demoró por más de una hora. Sin embargo, desde primera hora de la tarde ya se podían ver manifestantes a favor del mandatario, con pancartas y los clásicos colores de la Libertad Avanza. Pero la situación se fue poniendo tensa a medida que se iba organizando una movilización opositora, que se acercó hasta el lugar, también con diversas proclamas y cuestionamientos.

Con la participación de efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura, se montó un operativo que tuvo como objetivo interceder entre ambas facciones. Si bien hubo algunos cruces verbales, la situación no pasó a mayores, y finalmente se pudo realizar el acto de Milei.

En cuanto a la campaña, se recuerda que la fiscal federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó que finalmente quien deberá encabezar la lista de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas sea Karen Reichardt y no Diego Santilli, como había pedido del Gobierno luego de la renuncia de José Luis Espert. Ahora se espera la definición del juez federal con competencia electoral de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla.