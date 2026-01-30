Un mega operativo policial desplegado en la ciudad de Córdoba dejó como saldo 29 personas detenidas, en el marco de múltiples investigaciones por robos calificados, abuso sexual, violencia urbana y tentativa de homicidio, entre otros delitos.

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones Criminales y se desarrolló principalmente en el barrio Villa La Lonja, con epicentro en la zona de Guayama y Río Negro, aunque los allanamientos se extendieron a otros sectores de la capital cordobesa.

Durante los operativos, las fuerzas de seguridad secuestraron armas de fuego, inhibidores de señal y diversos elementos de interés para las causas en curso. Según confirmaron fuentes oficiales, el operativo continúa activo y no se descartan nuevas aprehensiones en las próximas horas.

De acuerdo a la información difundida por medios locales, entre los delitos investigados figuran robos agravados, amenazas, violencia intrafamiliar, delitos contra la integridad sexual y distribución de material de abuso sexual infantil. Además, uno de los detenidos era intensamente buscado por una causa de tentativa de homicidio.

Las autoridades señalaron que las investigaciones siguen en desarrollo, con el objetivo de identificar a otros posibles involucrados y profundizar el análisis del material secuestrado durante los allanamientos. Mientras tanto, los detenidos quedaron a disposición de la Justicia provincial.

Fuente: Infobae