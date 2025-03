Hace instantes, el Municipio decretó numerosos cierres en distintas áreas locales ante la posible llegada del temporal que azota Bahía Blanca desde las primeras horas de este viernes. La decisión está dictada tanto para la suspensión de clases del turno tarde como para eventos masivos y el sector gastronómico, ya que se espera que las severas condiciones climáticas lleguen desde las 18 a la ciudad.

En ese sentido explicaron que se deben extremar medidas de cuidado tanto en obras como en edificios con elementos de posible voladura, que las bolsas de residuos no sean sacadas durante la jornada y que clubes deportivos cesen de sus actividades. Por esto, las autoridades realizarán controles en el marco del cuidado de la población.

Sobre esto, el secretario de Seguridad del Municipio, Rodrigo Gonçalvez dijo: "De acá a las próximas 5 horas tendremos comportamientos de altas temperaturas que pueden alcanzar los 37° y cambiando entre las 18 y las 19 para ingresar a un evento meteorológico que puede ser severo. Habrá abundante caída de agua, alcanzando los 100 milímetros en la zona del sudeste, vientos y hasta granizo".

Puede interesarte

"Esta preocupación nos llevó a hablar con la Dirección de Emergencia de Nación y con la de la Provincia, con lo cual se llevó a tomar la decisión de suspender las clases para el turno tarde y noche de este viernes hasta el día lunes. También se notificó a todas las obras de construcción que tomen los recaudos correspondientes en elementos que sean susceptibles de voladura. Todas las personas que vivan en altura deben tomar las previsiones del caso", afirmó.

"A su vez, desde el área de Inspección General, se dicta la suspensión toda la actividad de eventos masivos que estén proyectados para hoy y la restricción del desarrollo gastronómico y lugares que pongan en riesgos a terceros y a los propios trabajadores de establecimientos", incluyó.

En ese sentido, el Secretario declaró: "Se hará un control para confirmar que estas medidas se cumplan. Les recomendaremos a todos los clubes que cesen de las actividades a partir de la tarde noche de hoy para poder poner al resguardo a la mayor cantidad poblacional posible. Es importante que esto se divulgue, para entender la gravedad que podemos enfrentar ante estas cuestiones climáticas. La meteorología no es una ciencia exacta, puede haber variables que atenúen el impacto pero también puede haber algunas que lo agraven y es por eso que hay que advertir esto y la preocupación que hay".

En caso de precisar ayuda, las autoridades destacaron que los vecinos pueden comunicarse al 103 por cuestiones siniestrales, al 107 por emergencias sanitarias, al 911 con la Policía. Además indicó: "Habrá centros para evacuados como el Malvinas Argentinas, pero de acuerdo a las condiciones y como se vayan desarrollando, puede haber alternativas de lugares. Trabajaremos en la prevención y en el durante".

En relación a la gastronomía y a los eventos masivos, Gonçalvez mencionó: "Hay restricciones y son totales. No se podrá ejercer durante la noche de hoy en Mar del Plata, hay que ser responsables. Aquellos que no tengan situaciones de emergencia, recomendamos que no salgan de sus hogares. La preocupación y la tensión es importante".