El médico marplatense Guillermo Baltar (MP 111.058) expresó su preocupación por las recientes modificaciones en el sistema de pago a médicos de cabecera del PAMI y alertó que la medida podría derivar en una renuncia masiva de profesionales, con impacto directo en la atención de los afiliados.

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Según explicó, hasta el 30 de marzo los médicos percibían una suma fija cercana a los 950 pesos por paciente, a la que se sumaban los ingresos por consultas realizadas. Desde el 1° de abril, el organismo modificó el esquema de manera unilateral: elevó la base a 2100 pesos pero eliminó el pago por consultas, que representaba cerca del 60% de la facturación.

“Lo que se presentó como un aumento en realidad es una quita. En mi caso, pasé de facturar alrededor de 1.800.000 a 1.200.000 pesos”, detalló Baltar, y sostuvo que la situación alcanza a la mayoría de los médicos de cabecera. “Los únicos beneficiados son quienes no atendían pacientes; los que trabajábamos regularmente vamos a perder ingresos”, remarcó.

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En ese marco, advirtió que muchos profesionales evalúan dejar de prestar servicios si no hay una revisión de la medida. “La caída del sistema puede ser catastrófica, porque por estos valores difícilmente puedan reemplazarnos”, señaló.

La protesta tendrá su correlato local este miércoles 22 de abril a las 12, con una convocatoria frente al Municipio. Según difundieron a través de un flyer, la movilización está dirigida a médicos de cabecera, jubilados y al público en general, bajo la consigna “Médicos de cabecera en crisis” y con la advertencia de que “peligra la continuidad de la atención médica”.

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En paralelo, dos profesionales expondrán la problemática en la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, en busca de respaldo institucional. “Esto no solo afecta a los médicos, sino también a toda la comunidad y especialmente a los afiliados de PAMI”, concluyó Baltar.