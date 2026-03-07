La carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata volvió a posicionarse entre las más elegidas por los aspirantes universitarios. Según explicó el decano Adrián Alasino, este año se registraron alrededor de 2.250 postulantes, quienes comenzaron las clases de primer año durante la primera semana de febrero.

De acuerdo con el responsable de la facultad, el número de inscriptos se mantiene estable en relación con los últimos diez años, período en el que la carrera se consolidó dentro de la universidad. “El promedio histórico anda más o menos en ese número, hay años con un poco más, pero se mantiene en esos valores”, señaló.

En ese sentido, recordó que este 2026 se cumplen diez años desde la apertura de la carrera, lo que permite observar una tendencia sostenida en la cantidad de aspirantes que eligen estudiar Medicina en la ciudad.

Por otra parte, Alasino indicó que las materias correspondientes del segundo al sexto año comenzarán la segunda semana de marzo, es decir, en los próximos días, cuando se complete el inicio del calendario académico para todos los estudiantes.

En cuanto a los estudiantes extranjeros, el decano explicó que este año se registró una caída importante en la cantidad de postulantes, con cerca de 200 inscriptos, cuando el promedio habitual rondaba los 400. Según precisó, la baja se vincula principalmente con los cambios en el tipo de cambio y la valorización del dólar, una situación que afecta especialmente a los estudiantes de Brasil, que representan cerca del 90% de los alumnos extranjeros de la carrera

