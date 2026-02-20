La votación nominal mostró de forma detallada el posicionamiento individual de cada legislador frente a una de las iniciativas más sensibles del oficialismo. El bloque de La Libertad Avanza y sus aliados fueron los principales sostén del proyecto, junto con diputados del PRO, Unión Cívica Radical (UCR), Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y legisladores provinciales que se alinearon con la iniciativa.

Entre quienes votaron a favor de la reforma figuran, por ejemplo, Guillermo César Agüero, Sabrina Ajmechet, Carlos Alberto Almena, Lisandro Almirón, Pablo Ansaloni y Bárbara Andreussi, entre otros representantes del oficialismo y fuerzas aliadas que sostuvieron la mayoría necesaria para aprobar el texto en general.

Estos votos afirmativos permitieron alcanzar los 135 apoyos oficiales y avanzar con la media sanción.

Por el otro lado del arco político, la mayoría de los diputados de Unión por la Patria votó en contra de la reforma, al igual que los bloques del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Encuentro Federal y varios monobloques provinciales que expresaron su rechazo por considerar que la reforma representa una reducción de derechos laborales.

También hubo miembros de espacios como Provincias Unidas e Innovación Federal que se dividieron: algunos acompañaron al oficialismo y otros rechazaron la reforma, reflejando tensiones internas respecto de cómo posicionarse frente al proyecto.

La votación nominal también dejó registro de algunas ausencias, entre ellas las de Sergio Casas (Unión por la Patria, La Rioja), Ignacio García Aresca y Juan Schiaretti (Provincias Unidas, Córdoba). Estas ausencias incidieron en la dinámica del quórum y la definición final de la votación.

La sesión estuvo marcada no solo por el resultado, sino por intensos cruces entre oficialismo y oposición, con discursos confrontativos, debates en el recinto y manifestaciones sociales paralelas en rechazo a la iniciativa, que incluyeron paro nacional y protestas fuera del Congreso y en todo el país.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto de reforma laboral —modificado respecto de su versión original— será enviado nuevamente al Senado, donde se prevé un nuevo debate que podría incluir ajustes adicionales o ratificar los cambios introducidos. La expectativa del Gobierno es completar ese trámite antes de la apertura de sesiones ordinarias el 1° de marzo.