La Municipalidad anunció la ampliación de la plataforma MDQ Digital, que incorpora un módulo específico de la Oficina de Empleo. Con esta nueva herramienta, los trámites que antes requerían atención presencial ahora pueden gestionarse en línea, de manera más ágil y accesible.

Desde este espacio, tanto empresas como vecinos pueden cargar ofertas laborales, crear su currículum vitae o postularse a las búsquedas vigentes.

En el caso de las empresas, el portal ofrece un formulario diseñado para publicar pedidos laborales de manera clara y completa. Accediendo con el Usuario MDQ Digital, deben ingresar a “Oficina de Empleo”, seleccionar la opción “Empresa” y completar los datos solicitados junto a una breve descripción del perfil buscado. Una vez enviada la solicitud, el equipo revisa la información, notifica por correo si la oferta fue aprobada o si requiere correcciones, y comienza el proceso de intermediación laboral.

Las personas en búsqueda activa de empleo pueden crear uno o varios CV a través de la opción “Mi CV”, adaptando la información según el puesto o la empresa a la que deseen postularse. El sistema permite cargar datos de contacto, experiencia, habilidades, idiomas, movilidad y otros campos relevantes. Cada CV pasa por una autenticación previa y queda disponible una vez aprobado. Además, puede descargarse en formato PDF desde la vista imprimible.

En la sección “Ofertas Laborales”, los usuarios encuentran todas las búsquedas vigentes organizadas en tarjetas desplegables. Cada una incluye la información completa del puesto y la opción “Postularme”, que permite enviar la solicitud directamente desde la plataforma. Tras la postulación, la Oficina de Empleo verifica la información cargada y comunica por correo si fue aceptada o si requiere modificaciones.

Actualmente, en la web de MDQ Digital se pueden encontrar ventanas que refieren a los siguientes trámites: ARM, Salud, Discapacidad, Ventanilla Única, Proveedores Municipales, Domicilio Electrónico, Firma Digital, Decreto de Licencias y Oficina de Empleo.

Asimismo, ingresando a www.mardelplata.gob.ar/aplicaciones, se puede acceder al botón “Descargá tus app” para bajar tanto la aplicación de MDQ Digital como otras herramientas municipales.

Se recordó que para operar en la plataforma, primero se debe ingresar en www.mdqdigital.mardelplata.gob.ar, generar un usuario completando los datos personales y aceptar los términos y condiciones. Luego llegará un correo de validación. Finalmente, una vez creado el usuario, se puede ingresar a MDQ Digital y elegir el trámite a realizar.