La Municipalidad de General Pueyrredon informó que la plataforma MDQ Digital continúa funcionando como canal para gestionar trámites vinculados a la Oficina de Empleo.

Actualmente, el sistema cuenta con búsquedas activas para distintos perfiles, entre ellos panadero, parquero, barista, soldador, fletero, jefe de logística y vidriero. Las ofertas se organizan en tarjetas dentro de la sección “Ofertas Laborales”, donde los usuarios pueden acceder a la descripción del puesto y postularse directamente desde la plataforma.

Las empresas deben ingresar con su usuario MDQ Digital, seleccionar la opción “Oficina de Empleo” y luego “Empresa” para completar el formulario con los datos del perfil solicitado. Una vez enviada la solicitud, el equipo municipal revisa la información y notifica por correo si fue aprobada o requiere modificaciones.

Por su parte, quienes buscan empleo pueden crear uno o más currículums desde la sección “Mi CV”, cargando datos personales, experiencia, habilidades e idiomas. Cada documento pasa por un proceso de validación y puede descargarse en formato PDF.

La plataforma también concentra otros trámites municipales como ARM, Salud, Discapacidad, Ventanilla Única y Proveedores Municipales. Para utilizar el sistema, es necesario crear un usuario, validar el correo electrónico y luego seleccionar el trámite a realizar dentro del portal.

