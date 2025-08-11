En una jornada de fiscalización, representantes del sindicato UTA Mar del Plata realizaron una constatación de personal en la empresa MDQ BUS S.A.S. para asegurar el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo.

El operativo estuvo encabezado por Maximiliano Escriba, secretario general del gremio, acompañado por Carlos Kurti, secretario gremial; Santiago Berteloot, prosecretario de organización y asuntos gremiales; y Pablo Cotti, prosecretario de finanzas.

Durante la inspección se intimó a la empresa a regularizar la situación laboral de los trabajadores y afiliados.

“Seguiremos trabajando para defender los derechos de los trabajadores de corta y larga distancia”, aseguró Escriba, reafirmando el compromiso del sindicato en la protección de las condiciones laborales.

“Desde la Unión Tranviaria Automotor Mar del Plata, exigimos que se respete el convenio laboral tanto en la corta distancia como en la larga y lo que es turismo”, explicaron.

“Esta empresa de turismo, encuadró a los trabajadores en el convenio 610 que es el de turismo”, aseguraron.

La acción refleja la vigilancia constante del gremio sobre el cumplimiento de acuerdos laborales en el sector del transporte y la defensa activa de sus afiliados.