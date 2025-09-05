El boxeo mundial tendrá en 2026 un espectáculo inesperado: Floyd Mayweather Jr. y Mike Tyson firmaron contrato para enfrentarse en una pelea de exhibición que se desarrollará en la primavera, con fecha y sede aún por definir. La noticia fue confirmada oficialmente por la promotora CSI Sports/Fight Sports, generando un revuelo inmediato en el ambiente deportivo.

Ads

A los 59 años, Tyson aseguró estar sorprendido por la concreción de un combate que parecía imposible: “Esta pelea es algo que ni el mundo ni yo pensamos que pudiera suceder. Va a ser perjudicial para su salud, pero él quiere hacerlo, así que está firmado y va a pasar”, declaró el ex campeón mundial de los pesos pesados.

Por su parte, Mayweather, que se retiró invicto tras 50 peleas profesionales y con 48 años sigue realizando exhibiciones alrededor del mundo, sostuvo que su legado no se verá afectado: “He estado haciendo esto durante 30 años y no hay un solo boxeador que pueda manchar mi nombre. Esta exhibición le dará a los fanáticos lo que quieren”.

Ads

Puede interesarte

El atractivo del combate está en el choque de estilos y físicos opuestos: Tyson, histórico referente de los pesos pesados, llegó a marcar más de 100 kilos en su último regreso al ring; mientras que Mayweather, especialista defensivo y uno de los más grandes de la historia en categorías livianas, se despidió oficialmente de la actividad en la división superwelter con apenas 70 kilos.

Aunque no habrá récords en juego, el enfrentamiento entre dos de los nombres más rutilantes de la historia del boxeo promete captar la atención global y convertirse en un verdadero fenómeno mediático.

Ads