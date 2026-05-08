La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) celebró la decisión del Gobierno nacional de eliminar el aporte obligatorio a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), una medida que, según señalaron, impacta directamente en la estructura de costos del vino y en el precio final al consumidor.

Ads

Puede interesarte

Desde la entidad recordaron que esta iniciativa había sido solicitada en julio de 2024 como parte de un paquete de diez propuestas orientadas a frenar la inflación en alimentos y productos de primera necesidad. En ese sentido, remarcaron que la eliminación de este tipo de cargas contribuye a reducir distorsiones en los precios.

CADAM reiteró además su postura histórica en contra de todo aporte obligatorio para las empresas, al considerar que estos costos terminan trasladándose a los productos. Según sostuvieron, cualquier contribución, independientemente de su naturaleza, debería ser voluntaria.

Ads

Asimismo, la cámara empresaria reafirmó su compromiso con la eliminación de los denominados “costos ocultos”, entre los que incluyó aportes y contribuciones obligatorias que, aseguran, financian estructuras políticas y gremiales empresarias.

En ese contexto, volvieron a cuestionar el aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), que según expresaron permite recaudar más de 30 mil millones de pesos anuales y beneficia a determinadas cámaras empresarias bajo el argumento de financiar capacitación y fortalecimiento institucional administrados por entidades como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Ads

Desde CADAM concluyeron que avanzar en la eliminación de este tipo de cargas resulta fundamental para transparentar los costos, fomentar la competencia y aliviar el precio que pagan los consumidores en góndola.