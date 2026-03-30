La iniciativa, presentada el 27 de marzo, busca expresar el respaldo parlamentario al pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones de Nueva York y, al mismo tiempo, reafirmar que la estatización parcial de la petrolera en 2012 constituyó una decisión soberana del Estado argentino.

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El proyecto se conoce tras un fallo clave que dejó sin efecto una condena previa que obligaba al país a pagar más de 16.000 millones de dólares a accionistas minoritarios de la compañía. La decisión judicial fue interpretada como un revés para los fondos litigantes y un alivio económico para el Estado.

En los fundamentos de la propuesta, Kirchner sostuvo que el fallo representa “el triunfo de la razón jurídica sobre la especulación financiera” y afirmó que permitió frenar lo que calificó como una “extorsión” que ponía en riesgo recursos por más de 16.100 millones de dólares.

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Además, el legislador remarcó que la resolución judicial convalidó la postura argentina al reconocer que decisiones adoptadas por el Congreso (como la expropiación) no pueden ser subordinadas a normas privadas ni a interpretaciones de tribunales extranjeros.

La expropiación de YPF, impulsada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, implicó la recuperación del 51% de la compañía bajo control estatal, en el marco de una política orientada al autoabastecimiento energético.

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En ese contexto, el proyecto presentado en la Cámara de Diputados no solo busca respaldar el fallo internacional, sino también blindar jurídicamente aquella decisión, en medio de un escenario político donde el tema volvió a cobrar centralidad tras años de litigio en tribunales extranjeros.