El diputado nacional Máximo Kirchner fue sometido este viernes a una intervención quirúrgica programada, según informó él mismo mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.

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De acuerdo a lo comunicado, se trata de una cirugía prevista desde hace varias semanas y que no compromete su estado de salud. Desde el centro médico donde permanece internado, Kirchner compartió un breve mensaje en tono distendido en el que hizo referencia al procedimiento y a uno de los médicos que participa de la operación.

En la publicación, el dirigente también mencionó a su madre, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y explicó que le pidió que no asistiera al centro de salud para evitar que tuviera que solicitar autorizaciones judiciales vinculadas a su situación de arresto domiciliario.

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Además, el legislador volvió a cuestionar las restricciones impuestas por la Justicia sobre la ex mandataria y sostuvo que existen diferencias en el tratamiento respecto de otros condenados.

Días atrás, Kirchner había reaparecido públicamente en un acto político realizado en Santa Fe, donde se refirió a la interna del peronismo y a la situación judicial de la ex presidenta.

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