Durante un acto en Quilmes, el diputado Máximo Kirchner apuntó contra Axel Kicillof por el reparto de recursos en la Provincia: “Qué linda está la ciudad de La Plata. Ojalá el gobernador ponga la misma plata que pone en La Plata en Quilmes”. La frase, que se viralizó en un video, agitó la interna oficialista en plena recta final de la campaña.

La respuesta no tardó en llegar. La vicegobernadora Verónica Magario sostuvo que Quilmes y otros municipios de la Tercera Sección recibieron “mucha inversión” y pidió no alimentar diferencias internas. “Todos tendríamos que estar mirando a quien destruye el país, que es Milei, y no entrar en discusiones de inversiones”, señaló.

El gobernador, por su parte, también dejó un mensaje a los camporistas: “Me estoy cargando la campaña al hombro y no soy candidato. Si Milei gana, lo que va a hacer es de una gravedad que me complica contarlo”.

La tensión entre Kicillof y el kirchnerismo duro marca la campaña bonaerense de Fuerza Patria, que busca ordenar su discurso mientras enfrenta la crisis política nacional por las denuncias de corrupción en la ANDIS.

