El powerlifting no es un deporte masivo, pero tiene exponentes que trabajan en silencio para ponerlo en lo más alto. Uno de ellos es Maximiliano Kittler, quien será el único representante de Mar del Plata en el Mundial que se disputará por primera vez en Argentina, desde el 31 de octubre en Buenos Aires.

“La verdad que estamos muy contentos con el trabajo realizado. El año pasado nos fue muy bien en el Argentino que se hizo en Buenos Aires: salí campeón en mi categoría, batí el récord nacional que había hace bastantes años y gané el coeficiente general en lo que es levantamiento de banco”, recordó en diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9).

Kittler viene compitiendo hace tres años y este 2024 volvió a destacarse: “Fuimos al Argentino en Jujuy y superamos nuestras marcas, volvimos a salir campeones y lo más lindo fue que nos clasificamos al Mundial que se va a hacer en octubre. El año pasado también había clasificado, pero por cuestiones económicas y de lejanía, como se hizo en Grecia, no pude ir”.

El camino al alto rendimiento no fue lineal. “Toda la vida fui deportista, me dediqué al fútbol, nada que ver con esto. Por una lesión de rodilla dejé y siempre me gustó entrenar. Un día un profe me dijo que tenía mucha fuerza en banco plano para mi peso corporal. Pasó el tiempo, seguí como hobby y un día me invitaron a competir. Ya desde el día uno nos fue muy bien”, contó.

Hoy, su marca en banco plano es de 200 kilos, con un peso corporal de 88,5 kg. “No es algo normal. Estamos buscando llegar a 210 en el Mundial. Pero subir 10 kilos más lleva mucho esfuerzo y tiempo, no es de un mes para otro. Vamos a intentarlo y creo que vamos a estar muy cerca, la pelea la vamos a dar, eso seguro”.

Pero para llegar a ese nivel hay mucho trabajo invisible: “Hay que cuidarse con la alimentación, no faltar nunca a entrenar, dar siempre el 100%. Tengo dos personas atrás mío que me ayudan muchísimo y están muy empapados en el tema. Te planifican las rutinas, te guían con el peso porque no te podés exceder, y también está la técnica, porque no es solo acostarse y levantar. Hay jueces que te indican bajar, subir, dormirla en el pecho… si no, te la dan nula”.

Mar del Plata, dice, tiene potencial, aunque aún falta visibilidad: “Hay muchos atletas con fuerza, pero no se ve tanto el deporte. Igual creo que va a cambiar. En el gimnasio donde entreno ya se están sumando chicos que van a competir en un clasificatorio el mes que viene. Estaría buenísimo que se sume más gente. Hay ciudades más chicas que tienen muchos atletas. En Jujuy, por ejemplo, había una cantidad increíble y muy fuertes”.

Kittler entrena en Gimnasio Marplatense, donde encontró apoyo desde el primer día: “Me recibieron increíble, hicimos un gran equipo. Eso te da ganas de seguir. A veces, siendo un deporte amateur, uno dice ‘ya está, este año lo dejo’. Pero tener gente atrás que te empuja a seguir compitiendo está muy bueno”.

El aspecto económico es otro desafío. “Es caro, sí. Ir al gimnasio todos los días, la alimentación, la suplementación, los viajes. Para llegar a un Argentino tenés que pasar por un clasificatorio, a veces en otra provincia. El año pasado fue en Buenos Aires, pero el anterior en Bariloche, el que viene sería en el sur. Lleva tiempo, esfuerzo y dinero”.

Aun así, valora profundamente lo que el deporte le devuelve: “Te cambia la vida. Te da orgullo, te da ganas de seguir superándote. Es un deporte muy lindo, que incluye a todo tipo de gente. Hay categorías desde los 16 años hasta más de 65. En Jujuy compitió una persona de 87 años, fue increíble verlo”.

Ahora, la mira está puesta en octubre: “Estoy muy enfocado en el Mundial, en ir por todo. Queremos subirnos al podio y tratar de pelear por el oro, no estamos tan lejos. Sigo con esa misma hambre de cuando arranqué”.