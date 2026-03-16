En una nota para Radio Mitre, Maximiliano Ferraro adelantó que brindará una conferencia de prensa para detallar los avances surgidos en la investigación judicial que analiza el lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda, promocionada por el mandatario a través de sus redes sociales en febrero de 2025. Según el legislador, las nuevas pruebas conocidas en las últimas horas reavivan las sospechas sobre posibles conexiones entre el jefe de Estado, su entorno y empresarios vinculados al proyecto.

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Las declaraciones del diputado se producen luego de que trascendieran elementos que forman parte de la investigación judicial. Entre ellos, un documento hallado en el teléfono del empresario Mauricio Novelli que menciona un presunto acuerdo por cinco millones de dólares para que Milei promocionara la criptomoneda.

De acuerdo con esa documentación, el supuesto pacto contemplaba varios pagos vinculados a la difusión del proyecto y a una eventual asesoría vinculada a blockchain o inteligencia artificial. Aunque no existen pruebas concluyentes de que el acuerdo se haya concretado, la causa continúa bajo análisis de la Justicia y ha generado un fuerte impacto político.

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El caso se originó cuando Milei difundió en redes sociales el proyecto $LIBRA como una iniciativa para impulsar la economía argentina, lo que provocó una ola de inversiones. Sin embargo, poco tiempo después la criptomoneda colapsó, generando importantes pérdidas para miles de inversores.

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados fue creada para analizar la responsabilidad política detrás del episodio. En su informe final, sectores de la oposición sostuvieron que el Presidente habría tenido una “colaboración imprescindible” en la presunta estafa al promocionar el proyecto desde su posición institucional.

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En ese contexto, Ferraro remarcó que el Congreso ya realizó parte del trabajo institucional y que ahora corresponde avanzar con las explicaciones públicas de los funcionarios involucrados.

El caso $LIBRA se transformó en uno de los mayores escándalos políticos vinculados al mundo cripto en Argentina. La investigación apunta a determinar si la promoción pública del proyecto desde el entorno presidencial influyó en la masiva inversión que precedió al desplome del activo digital.