La crisis en Cuba escaló en las últimas semanas a un escenario de máxima tensión, con embajadas de Europa y América Latina activando planes de evacuación en el corto plazo. Las sedes diplomáticas se mantienen en estado de alerta, revisan protocolos de emergencia y verifican datos de ciudadanos residentes ante el deterioro acelerado de la situación política y energética.

El punto de inflexión fue la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero, que desató una mayor presión de Estados Unidos sobre La Habana. Desde entonces, creció el temor a una intervención militar y se profundizó el riesgo de colapso energético, factores que empujaron a diplomáticos y empresas a tomar medidas preventivas.

La preocupación excede al ámbito diplomático. Empresas internacionales con operaciones en la isla comenzaron a replegar a personal extranjero y a replantear su actividad, ante la escasez de combustibles, apagones prolongados y un clima de alta incertidumbre. Varias embajadas incluso acopiaron víveres, agua y combustible para afrontar posibles interrupciones de servicios básicos.

Cuba, al borde del apagón

La crisis energética llegó a un punto crítico. Según estimaciones privadas, la isla dispone de reservas de petróleo para apenas 15 a 20 días. En lo que va de 2026, los envíos de crudo cayeron de manera abrupta, muy por debajo de los niveles del año pasado, tras el cierre del suministro venezolano y la suspensión de despachos desde México.

El endurecimiento del discurso de Donald Trump profundizó el escenario. Washington impuso aranceles a países que vendan o entreguen petróleo a Cuba y lanzó advertencias directas. Esta semana, Trump afirmó que “Cuba está a punto de caer”, mientras funcionarios de su gabinete reforzaron el mensaje.

Apagones y recesión

Puertas adentro, la población enfrenta apagones casi diarios, una economía en recesión, caída del turismo y menor producción agrícola, con fuerte dependencia de proveedores externos. En respuesta, el presidente Miguel Díaz-Canel desafió la presión internacional y aseguró que el país resistirá las amenazas.

El interrogante central es cuánto tiempo podrá sostenerse el régimen sin acceso garantizado a combustibles. La combinación de presión geopolítica, colapso energético y aislamiento eleva el riesgo de una crisis humanitaria más profunda y mantiene en vilo a la comunidad internacional.

Fuente: TN