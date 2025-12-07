El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este domingo en Mar del Plata una jornada con condiciones agradables y una temperatura máxima estimada en 22 °C.

Ads

En la mañana, se espera que el cielo continúe parcialmente cubierto, con un ascenso de la temperatura hasta alrededor de 20 °C, mientras el viento rotará hacia el este con velocidades de 13 a 22 km/h.

Hacia la tarde, las nubes serán predominantes y se alcanzará la máxima prevista de 22 °C, con vientos persistentes desde el sector este.

Ads

Para la noche, la temperatura descenderá nuevamente a unos 13 °C, con cielo mayormente nublado y vientos del este que soplarán entre 7 y 12 km/h.

Ads