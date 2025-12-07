Máxima de 22 grados para este domingo en Mar del Plata
No se esperan precipitaciones para este 7 de diciembre.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este domingo en Mar del Plata una jornada con condiciones agradables y una temperatura máxima estimada en 22 °C.
En la mañana, se espera que el cielo continúe parcialmente cubierto, con un ascenso de la temperatura hasta alrededor de 20 °C, mientras el viento rotará hacia el este con velocidades de 13 a 22 km/h.
Hacia la tarde, las nubes serán predominantes y se alcanzará la máxima prevista de 22 °C, con vientos persistentes desde el sector este.
Para la noche, la temperatura descenderá nuevamente a unos 13 °C, con cielo mayormente nublado y vientos del este que soplarán entre 7 y 12 km/h.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión