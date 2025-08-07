Este jueves, Mar del Plata tendrá una jornada húmeda e inestable, con chaparrones por la mañana y lloviznas durante la tarde, aunque hacia la noche las condiciones tenderán a mejorar con cielo algo nublado.

La temperatura mínima será de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 10°C en horas de la tarde. Por la noche, se espera una temperatura en torno a los 7°C.

El viento soplará desde el sur durante todo el día, con velocidades que irán de 13 a 31 km/h. En horas de la tarde se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, lo que puede intensificar la sensación térmica de frío.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10 y el 40% durante la mañana y la tarde, sin lluvias previstas hacia la noche.

