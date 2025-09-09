Max Verstappen, figura indiscutida de la Fórmula 1 y campeón en cuatro temporadas consecutivas, podría ampliar su vínculo con el mundo motor fuera de los monoplazas. Según informó la prensa italiana, el piloto neerlandés y su entorno realizaron consultas para conocer la disponibilidad de equipos satélite de MotoGP, con la intención de adquirir una estructura completa dentro del campeonato.

Ads

Entre los nombres que surgieron en estas conversaciones aparecen LCR Honda y Trackhouse Aprilia, aunque en ambos casos los responsables habrían manifestado que no tienen intención de vender. Esto convierte la operación en una posibilidad más de mediano o largo plazo que de una concreción inmediata.

Puede interesarte

El interés de Verstappen no sorprende: en más de una ocasión confesó que es seguidor del Mundial de Motociclismo, al punto de llevar consigo su iPad a los circuitos de Fórmula 1 para no perderse las carreras. Además, el reciente desembarco de Liberty Media —propietaria de la F1— en Dorna Sports, empresa organizadora de MotoGP, generó un nuevo escenario de oportunidades e inversiones cruzadas entre ambas disciplinas.

Ads

De concretarse, Verstappen seguiría el camino de otras figuras de la Fórmula 1 que han mostrado interés en el motociclismo, como Lewis Hamilton, quien también reconoció conversaciones con estructuras de MotoGP. Por ahora, el proyecto del neerlandés está en fase exploratoria, pero representa un movimiento que podría marcar un nuevo puente entre los dos campeonatos más importantes del automovilismo y el motociclismo mundial.

Ads