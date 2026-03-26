Mavinga dejó la casa de Gran Hermano por decisión propia
Este miércoles, durante la gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada, se vivió un momento de fuerte emoción dentro de la casa cuando Mavinga decidió abandonar el reality por voluntad propia.
La participante ya venía manifestando desde hacía varios días su intención de irse, y en las últimas horas lo expresó abiertamente frente a sus compañeros, dejando en claro que su decisión estaba tomada. Finalmente, comunicó su postura a Gran Hermano y, tras una breve despedida, se concretó su salida.
Mavinga abandonó la casa por la puerta giratoria, un mecanismo reservado para quienes deciden irse sin pasar por la votación del público. Su partida generó sorpresa entre los jugadores, que no esperaban que la decisión se hiciera efectiva en ese momento.
VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DWVIkWRjj60/?igsh=azZtd2R3N21pMHQ0
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