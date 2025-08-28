Tras la adjudicación del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque de los Deportes a la firma Minella Stadium S.A., desde el municipio destacaron que el proyecto permitirá modernizar los espacios y generar un fuerte impacto económico en la ciudad.

Mauro Martinelli, secretario de Legal, Técnica y Hacienda, aseguró en diálogo con El Marplatense que la concesión es “un paso más hacia la solución definitiva al deterioro en el que se encontraba el Minella”, al tiempo que subrayó que la remodelación “tendrá un impacto muy positivo en la generación de empleo directo e indirecto durante todo el año”.

El funcionario explicó que la empresa adjudicataria prevé la construcción de dos módulos de 3.000 y 5.000 metros cuadrados, además de obras de puesta en valor en el estadio y en el Polideportivo. “Se comprometieron a realizar entre 80 y 90 eventos anuales, no solo en temporada, lo que significa trabajo genuino durante todo el año en Mar del Plata”, afirmó.

Respecto a las inquietudes sobre los equipos locales, Martinelli confirmó que “los clubes que participan en torneos de AFA podrán seguir jugando en el Minella y los equipos de básquet de la Liga Nacional organizada por la ADC también tendrán asegurado el Polideportivo”.

Consultado sobre el interés de productoras y organizadores para traer espectáculos a la ciudad, el secretario afirmó que “Mar del Plata es una plaza muy importante a nivel nacional y con proyección internacional, por lo que interesados siempre hay. A partir de ahora deberán coordinar con la empresa que tiene la explotación”.

Finalmente, Martinelli resaltó la importancia de la puesta en valor para la zona donde se ubican los predios. “La llegada de este tipo de desarrollo integral va a mejorar sin lugar a dudas todo el barrio”, concluyó.