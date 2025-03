La situación judicial de Mauro Icardi se complica. Luego del escándalo con Wanda Nara en el Chateau Libertador, el futbolista fue imputado por hostigamiento agravado, y el fiscal a cargo pedirá que se le prohíba el contacto con sus hijas, Francesca e Isabella.



Si bien no se dictó una orden de detención, la Justicia investiga si, además del hostigamiento verbal y físico, Icardi cometió el delito de violación de domicilio al ingresar sin autorización al edificio de Nara.



En los próximos días, Wanda será citada a declarar, lo que podría aportar más detalles al caso. Mientras tanto, el conflicto sigue escalando y el futuro legal del futbolista es cada vez más incierto.



Tras 60 días sin contacto, la Justicia ordenó que las niñas permanecieran con su padre durante 15 días bajo condiciones estrictas:

• Las menores no podían estar en compañía de personas ajenas al círculo familiar.

• Se prohibió su salida del país.



Además, se especificó que durante este período no debía estar presente Eugenia “La China” Suárez, actual pareja de Icardi. 



El conflicto se intensificó cuando Icardi acudió al colegio de las niñas para recogerlas, pero se negó a llevar a sus mascotas, lo que provocó la negativa de las menores a bajar del departamento. Ante esta situación, Icardi ingresó al domicilio de Wanda Nara en el Chateau Libertador sin autorización, lo que llevó a Nara a denunciarlo por hostigamiento y agresión física y verbal.



Como resultado, la Justicia imputó a Icardi por el delito de hostigamiento agravado y se evalúa la posibilidad de que le prohíban el contacto con sus hijas. Además, sus abogadas Elba Marcovecchio, Lara Piro y Guadalupe Guerrero renunciaron a su defensa, dejándolo sin representación legal en medio de este proceso.