El delantero Mauro Icardi presentó una nueva medida cautelar contra Wanda Nara y su pareja Martín Migueles, que ya cuenta con validación judicial.

Según informó @mecomprendezmendez la acción tiene por objetivo «preservar el bienestar» de sus hijas menores ante lo que Icardi considera un contacto inapropiado entre Migueles y las niñas.

En el escrito legal, se exige que Wanda Nara “se abstenga de permitir cualquier contacto físico, caricias o tocamientos” de Migueles hacia las niñas, y que no publique imágenes de ellas en redes sociales o medios. ￼ En caso de incumplimiento, la multa podría llegar a 100 millones de pesos por exposición de las niñas junto a Migueles y hasta 500 millones de pesos si las menores son nuevamente expuestas públicamente. La cautelar se ubica en un contexto de tensión mediática entre Icardi y Nara, y marca una nueva etapa en la relación legal y familiar que los vincula.

