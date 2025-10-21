Mauro Icardi avanza con una nueva cautelar contra Wanda Nara y Martín Migueles por sus hijas
El futbolista presentó una medida judicial para impedir el contacto de Martín Migueles con sus hijas menores y prohibir la difusión de imágenes de las niñas en redes. La resolución, ya validada por la Justicia, establece multas que podrían superar los 500 millones de pesos en caso de incumplimiento, en medio de una creciente tensión familiar y mediática.
El delantero Mauro Icardi presentó una nueva medida cautelar contra Wanda Nara y su pareja Martín Migueles, que ya cuenta con validación judicial.
Según informó @mecomprendezmendez la acción tiene por objetivo «preservar el bienestar» de sus hijas menores ante lo que Icardi considera un contacto inapropiado entre Migueles y las niñas.
En el escrito legal, se exige que Wanda Nara “se abstenga de permitir cualquier contacto físico, caricias o tocamientos” de Migueles hacia las niñas, y que no publique imágenes de ellas en redes sociales o medios. ￼ En caso de incumplimiento, la multa podría llegar a 100 millones de pesos por exposición de las niñas junto a Migueles y hasta 500 millones de pesos si las menores son nuevamente expuestas públicamente. La cautelar se ubica en un contexto de tensión mediática entre Icardi y Nara, y marca una nueva etapa en la relación legal y familiar que los vincula.
VIDEO https://www.instagram.com/p/DQFUM9okvJW/
