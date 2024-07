“El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos”, dijo el ex presidente Mauricio Macri en su cuenta de la red social X, en un mensaje que se puede leer como un apoyo al Gobierno de Javier Milei, pero también a una forma de marcarle el camino.

Mientras se habla de un acuerdo más profundo entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones legislativas de 2025, Macri expresó su apoyo al actual Gobierno y aseguró que “sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley Bases”.

De todos modos, el ex mandatario recordó que “para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema”.

Para… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 3, 2024

Acto seguido se refirió a “la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires”, ante lo que aseguró no tener “dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente”.

“Todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones”, manifestó Mauricio Macri en un mensaje que mostró tanta cercanía como críticas sutiles al gobierno libertario.