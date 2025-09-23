En su primera actividad política tras la derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires, el expresidente participó de una reunión partidaria en San Telmo y dejó una frase interpretada como un guiño hacia Javier Milei.

La cumbre, realizada en la sede de la calle Balcarce, reunió a candidatos y referentes del espacio en un encuentro a puertas cerradas. Allí, Macri sorprendió con una declaración medida pero sugestiva: “Nunca he sido de los que creen que cuanto peor, mejor”, señaló al ingresar, en referencia al delicado escenario económico y político nacional.

La presencia del exmandatario se dio en medio de la alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza, sellada en la Provincia de Buenos Aires y replicada en otras diez provincias, además de la Ciudad. En ese marco, el mensaje fue leído como un respaldo implícito al Gobierno en un momento de alta tensión financiera y social.

Desde la conducción del PRO aclararon que el objetivo de la reunión fue repasar informes de cada distrito y delinear proyecciones de campaña. Según confirmaron, no estaba previsto que Macri hablara, aunque su intervención terminó marcando el tono político del encuentro.

En paralelo, persisten las tensiones internas dentro del espacio. En los últimos días trascendió una discusión entre Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, que dejó en evidencia diferencias en torno al rol del PRO dentro de la coalición con los libertarios.

El propio Javier Milei, consultado sobre la relación con Macri, había dejado la puerta abierta a un acercamiento. “No estamos hablando, pero tampoco es que están cerradas las puertas al diálogo”, afirmó, destacando que el expresidente tuvo “un gesto muy positivo hacia el presupuesto”.

De esta forma, la reaparición de Macri se inscribe en un escenario donde el PRO intenta sostener protagonismo político mientras acompaña al Gobierno nacional, al tiempo que define su estrategia interna de cara a las legislativas de octubre.

Fuente: TN