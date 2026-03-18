La declaración se realizó ante el Tribunal Oral Federal N.º 5, que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En el proceso están imputados, entre otros, el exministro de Planificación Julio De Vido y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.

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Durante su testimonio, Macri afirmó que al asumir en 2007 recibió un llamado del entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en el que le solicitó que acelerara pagos vinculados al programa.

Según explicó, esos “certificados” correspondían a comprobantes de avance de obra necesarios para autorizar desembolsos de fondos públicos. Sin embargo, el exmandatario indicó que su equipo detectó irregularidades en la ejecución del plan.

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En ese sentido, señaló que funcionarios de su gabinete le advirtieron que los montos abonados superaban ampliamente el nivel de obra realizado. “Habían cobrado bastante más del doble de lo que habían ejecutado”, aseguró al recordar los informes técnicos recibidos en ese momento.

La causa “Sueños Compartidos” investiga un presunto esquema de administración fraudulenta en la construcción de viviendas sociales financiadas con fondos públicos.

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La declaración de Macri fue solicitada en su calidad de exjefe de Gobierno porteño, ya que parte de las obras del programa se desarrollaron en la Ciudad de Buenos Aires durante su gestión.